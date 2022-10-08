Узнать больше

FT: Pink Floyd не может продать каталог песен из-за разногласий по Украине между музыкантами

Короткая ссылка
Разногласия между участниками золотого состава британской музыкальной группы Pink Floyd помешали им продать каталог песен, пишет газета Financial Times.

Как отмечает РИА Новости, в мае текущего года участники золотого состава группы, среди которых числится противник поставок вооружения Киеву Роджер Уотерс, приняли решение о выставлении каталога песен группы на аукцион.

Некоторые крупные звукозаписывающие компании заинтересовались песнями группы. Однако разногласия между участниками затрудняют заключение соглашения.

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс осудил поставки вооружения Украине со стороны западных стран, добавив, что таким образом они «подливают масла в огонь».

До этого Уотерс в интервью RT заявил, что Запад не заинтересован в окончании конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить