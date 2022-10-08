FT: Pink Floyd не может продать каталог песен из-за разногласий по Украине между музыкантами

Разногласия между участниками золотого состава британской музыкальной группы Pink Floyd помешали им продать каталог песен, пишет газета Financial Times.

Как отмечает РИА Новости, в мае текущего года участники золотого состава группы, среди которых числится противник поставок вооружения Киеву Роджер Уотерс, приняли решение о выставлении каталога песен группы на аукцион.

Некоторые крупные звукозаписывающие компании заинтересовались песнями группы. Однако разногласия между участниками затрудняют заключение соглашения.

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс осудил поставки вооружения Украине со стороны западных стран, добавив, что таким образом они «подливают масла в огонь».

До этого Уотерс в интервью RT заявил, что Запад не заинтересован в окончании конфликта на Украине.