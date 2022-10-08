Соединённые Штаты не должны позволять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «водить их за нос на грань ядерной войны». Такое мнение выразил в статье для The American Conservative обозреватель Род Дреер.

По мнению автора материала, оказание помощи Киеву никак не отвечает интересам американцев, особенно с учётом недавнего заявления президента США Джо Байдена об угрозе ядерного Армагеддона.

Дреер, кроме того, подверг критике заявления о том, что украинские власти отстаивают либеральный миропорядок, напомнив, что указом Зеленского на Украине были ликвидированы 11 политических партий, ряд СМИ, а также было ограничено обучение на русском языке в школах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран «ядерной пятёрки» о недопустимости развязывания ядерной войны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.