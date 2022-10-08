NYT: Байден оказался перед сложной дилеммой после решения ОПЕК+ по добыче нефти
Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, в США решение ОПЕК+ назвали «ударом в спину Байдену». Теперь, отмечается в статье, американский прездиент должен решить, что делать с «этим похожим на предательство решением».
Сам Байден «умышленно мягко» прокомментировал данную инициативу организации, однако некоторые представители Демократической партии требуют от Байден «наказать» Саудовскую Аравию.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.
По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.