NYT: Байден оказался перед сложной дилеммой после решения ОПЕК+ по добыче нефти

Американский лидер Джо Байден после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти оказался перед сложной дилеммой, которая подразумевает либо продолжение попыток наладить отношения с Саудовской Аравией, либо принятие жёстких ответных мер.

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, в США решение ОПЕК+ назвали «ударом в спину Байдену». Теперь, отмечается в статье, американский прездиент должен решить, что делать с «этим похожим на предательство решением».

Сам Байден «умышленно мягко» прокомментировал данную инициативу организации, однако некоторые представители Демократической партии требуют от Байден «наказать» Саудовскую Аравию.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.