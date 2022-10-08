В Верховной раде высказались о территориальной принадлежности Южных Курил

Верховная рада Украины приняла постановление, признающее Южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сайт украинского парламента.

Согласно тексту документа, Верховная рада выражает поддержку Японии касательно её северных территорий.

Кроме того, украинский парламент потребовал от международного сообщества принять меры по «договорно-правовому оформлению статуса Северных территорий Японии».

В марте сообщалось, что российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с предложением переименовать Курильские острова и дать им «русские названия».