Рогозин предложил переименовать Курильские острова

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с предложением переименовать Курильские острова и дать им «русские названия».
Рогозин предложил переименовать Курильские острова
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Об этом Рогозин заявил в эфире радио Sputnik.

Он задался вопросом, почему Курильские острова «не имеют русских названий».

Рогозин предложил изучить возможность переименования трёх островов в честь корабля «Варяг», канонерской лодки «Кореец», а также в честь контр-адмирала Российского императорского флота Всеволода Руднева.

Глава «Роскосмоса» предложил определить порядок переименования местным жителям.

В марте сообщалось, что российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

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