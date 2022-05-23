Рогозин предложил переименовать Курильские острова
- globallookpress.com
- © Roscosmos
Об этом Рогозин заявил в эфире радио Sputnik.
Он задался вопросом, почему Курильские острова «не имеют русских названий».
Рогозин предложил изучить возможность переименования трёх островов в честь корабля «Варяг», канонерской лодки «Кореец», а также в честь контр-адмирала Российского императорского флота Всеволода Руднева.
Глава «Роскосмоса» предложил определить порядок переименования местным жителям.
В марте сообщалось, что российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.