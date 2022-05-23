Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с предложением переименовать Курильские острова и дать им «русские названия».

Об этом Рогозин заявил в эфире радио Sputnik.

Он задался вопросом, почему Курильские острова «не имеют русских названий».

Рогозин предложил изучить возможность переименования трёх островов в честь корабля «Варяг», канонерской лодки «Кореец», а также в честь контр-адмирала Российского императорского флота Всеволода Руднева.

Глава «Роскосмоса» предложил определить порядок переименования местным жителям.

В марте сообщалось, что российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.