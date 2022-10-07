Посол России: слова Уоллеса о недопуске Москвы к расследованию по Nord Stream необоснованно

Заявления главы британского Минобороны Бена Уоллеса о том, что не следует допускать Россию к участию в расследовании инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», являются безосновательными заявлениями в пустоту, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что ни Уоллес, как министр обороны, ни Соединённое Королевство в целом не имеют никакого отношения к «Северному потоку — 2» — газопровод не находится ни в территориальных водах, ни в экономической зоне Великобритании.

«Страна не получает газ оттуда. Поэтому, в общем-то, это заявления в пустоту, высказывания ничем не обоснованы», — цитирует Келина ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона должна принять участие в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Он также отмечал, что в авариях на газопроводах «Северный поток» могут быть заинтересованы Польша, США и Украина.

Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph заявил, что выступает против участия России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».