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МИД Китая призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе

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Совет по правам человека ООН должен обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека Вашингтоном, Лондоном и другими западными странами, заявили в МИД Китая.
МИД Китая призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе
  • РИА Новости

«Совету по правам человека действительно необходимо обратить внимание на серьёзные нарушения прав человека в западных странах, таких как Соединённые Штаты и Соединённое Королевство. Речь идёт о системном расизме, расовой дискриминации, нарушении прав нелегальных иммигрантов», — говорится в заявлении на сайте ведомства. 

В китайском МИД также упомянули такие виды нарушения прав человека, как распространение насилия с применением огнестрельного оружия, применение односторонних принудительных мер, а также военные операции за рубежом, в результате которых «погибло и было ранено большое число невинных людей».

Там также отметили, что США и некоторые западные страны «распространяли ложные сведения» о китайском президенте Си Цзиньпине.

24 сентября во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон возвёл себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на земле.

Кроме того, китайский дипломат в Ливане Цао И не исключил, что США могут быть причастны к диверсиям на «Северных потоках».

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