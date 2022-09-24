Лавров: Вашингтон возвёл себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на земле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что американские власти считают себя «чуть ли не посланниками Господа Бога на земле».

«Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвёл себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на земле, у которого нет обязательств, а есть только «священные» права безнаказанно действовать — как и где угодно», — заявил он.

Российский министр отметил, что США возомнили, что зоной их интересов может быть объявлено любое государство, особенно если «оно чем-то не угодило самопровозглашённым «хозяевам мира».

«Мы все помним, как под надуманными предлогами были развязаны агрессивные войны против далёких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унёсшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан. Хоть в одной из этих стран разве были затронуты действительно законные интересы Запада? Разве там запрещали английский или языки других стран — членов НАТО, западные СМИ, культуру? Разве объявляли англосаксов «нелюдями», применяли против них тяжёлые вооружения?» — указал Лавров.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал западные страны соучастниками преступлений против мирных жителей Донбасса.