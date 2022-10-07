The Independent: в Англии за месяц на 22% увеличилось число украинских беженцев

В Англии за один месяц на 22% увеличилось число украинских беженцев, сообщает газета The Independent.

Отмечается, всего с конца февраля за помощью к местным властям Англии обратились 1915 украинских семей, за последний месяц были зафиксированы обращения от 350 семей.

Это побудило местные власти потребовать от правительства принятия «срочных решений», говорится в материале.

Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала Daily Mail о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».

По информации газеты The Guardian, 50 тысяч украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.