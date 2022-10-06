Медведев назвал печальным итог антироссийских санкций и их влияние на мировую торговлю

Итог антироссийских санкций Запада стал печальным для всей архитектуры мировой торговли, при этом США испытывают меньше вреда от ограничений в сравнении с остальными, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Итог печальный. Своими маниакальными санкциями Запад добился лишь одного — стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев акцентировал внимание на том, что для США, как «главного поджигателя гибридной войны против России», последствия будут менее катастрофическими.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответом Москвы на установление Евросоюзом потолка цен на нефть станет переориентация на страны, которые готовы сотрудничать с Россией.