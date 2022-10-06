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МИД: в ответ на потолок цен на нефть Россия переориентируется на другие страны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответом Москвы на установление Евросоюзом потолка цен на нефть станет переориентация на страны, которые готовы сотрудничать с Россией.

Захарова подчеркнула, что инициатива G7 по установлению «некоего произвольного потолка цен на нефть» является лишним доказательством того, что Брюсселю и Вашингтону чужды принципы рыночной экономики.

«Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

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