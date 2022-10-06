МИД: в ответ на потолок цен на нефть Россия переориентируется на другие страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответом Москвы на установление Евросоюзом потолка цен на нефть станет переориентация на страны, которые готовы сотрудничать с Россией.

Захарова подчеркнула, что инициатива G7 по установлению «некоего произвольного потолка цен на нефть» является лишним доказательством того, что Брюсселю и Вашингтону чужды принципы рыночной экономики.

«Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.