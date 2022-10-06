МИД: в ответ на потолок цен на нефть Россия переориентируется на другие страны
Захарова подчеркнула, что инициатива G7 по установлению «некоего произвольного потолка цен на нефть» является лишним доказательством того, что Брюсселю и Вашингтону чужды принципы рыночной экономики.
«Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать», — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.