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В Белом доме заявили, что проконсультируются с конгрессом по ситуации с ОПЕК+

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Американская администрация изучит все идеи в законотворческой сфере и проконсультируется с конгрессом по возможным мерам в отношении ОПЕК+, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.
В Белом доме заявили, что проконсультируются с конгрессом по ситуации с ОПЕК+
  • AFP

«Мы намерены консультироваться с конгрессом по поводу дополнительных мер... Нам нужно посмотреть, какие инструменты нужны и нужны ли они в данном контексте... намерены проводить консультации по всем идеям, которые есть на законодательном уровне», — цитирует его ТАСС.

В мае юридический комитет сената США одобрил «антикартельный законопроект». Предполагается, что документ позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК+.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

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