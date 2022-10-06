В Белом доме заявили, что проконсультируются с конгрессом по ситуации с ОПЕК+
- AFP
«Мы намерены консультироваться с конгрессом по поводу дополнительных мер... Нам нужно посмотреть, какие инструменты нужны и нужны ли они в данном контексте... намерены проводить консультации по всем идеям, которые есть на законодательном уровне», — цитирует его ТАСС.
В мае юридический комитет сената США одобрил «антикартельный законопроект». Предполагается, что документ позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК+.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.