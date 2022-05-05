Профильный комитет сената США одобрил «антикартельный законопроект» NOPEC
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание комитета.
Цель законопроекта в том, чтобы наделить суды США полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, которые «участвуют в картельных сговорах на нефтяном рынке».
Законодатели предлагают признавать незаконными совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на неё.
Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.