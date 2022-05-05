Профильный комитет сената США одобрил «антикартельный законопроект» NOPEC

Юридический комитет cената США одобрил «антикартельный законопроект» NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Предполагается, что документ позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание комитета.

Цель законопроекта в том, чтобы наделить суды США полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, которые «участвуют в картельных сговорах на нефтяном рынке».

Законодатели предлагают признавать незаконными совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на неё.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.