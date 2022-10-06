ЕС запретит обслуживать суда с нефтью из России, цена которой выше установленного потолка

Евросоюз запретит оказывать техобслуживание и страховать суда третьих стран, которые перевозят российскую нефть, цена которой превышает установленный потолок. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».

«В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из России, цена которых была выше установленной, ему должно быть запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках», — говорится в документе.

6 октября страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

В российском МИД сообщили, что ответом Москвы на установление Евросоюзом потолка цен на нефть станет переориентация на страны, которые готовы сотрудничать с Россией.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые примут решение об установлении цен на неё, поскольку это нецелесообразно для российской экономики.