Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в обострении «ядерной риторики»

Россия не намерена участвовать в обострении «ядерной риторики», заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы не намерены участвовать в этом жутком дискурсе, посвящённом накачке ядерной риторики. Градус повышается каждый раз, но это делается натоцентричными структурами и странами», — заявила Захарова.

Российская Федерация в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны, напомнила она.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.