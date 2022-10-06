Депутат Чепа назвал США выгодополучателем от новых санкций ЕС против России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT новый пакет санкций Евросоюза против России.

«Это попытка экономического давления со стороны США. Выгодополучатели здесь в первую очередь США. Попытка тем самым опустить цены на российскую нефть», — считает депутат.

Парламентарий отметил, что «многие страны не удовлетворены попытками США ограничить стоимость российской нефти».

«Америка продолжает давить на многие страны в мире, влияя на их интересы и их экономику, раздувая экономический кризис, который существует в мире благодаря им. Тем самым, проводя такую опасную политику в своих интересах», — заключил он.

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые примут решение об установлении цен на неё, поскольку это нецелесообразно для российской экономики.