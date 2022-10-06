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Посла Васнецова вызвали в МИД Молдавии для ознакомления с позицией по референдумам

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Посла России в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Посла Васнецова вызвали в МИД Молдавии для ознакомления с позицией по референдумам
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Edward Harris

«Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в Министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова», — сказано в сообщении в Telegram.

В ведомстве отметили, что МИД Молдавии «не признаёт результаты прошедших референдумов».

4 октября в МИД Швейцарии вызвали российского посла Сергея Гармонина в связи с вхождением в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Также посол России в Чехии Александр Змеевский довёл до чешского МИД позицию Москвы по поводу референдумов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что теперь в России 89 субъектов.

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