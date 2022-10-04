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Российского посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за вхождения новых территорий

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В МИД Швейцарии вызвали российского посла Сергея Гармонина в связи с вхождением в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.
Российского посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за вхождения новых территорий
  • Gettyimages.ru

В рамках беседы врио начальника Управления стран Евразии Мирко Замбелли изложил подходы Берна в связи с прошедшими на указанных территориях референдумами, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав России.

«В порядке реакции Гармонин подробно изложил собеседнику российскую позицию... Посол подчеркнул, что речь идёт о реализации неотъемлемого права жителей данных регионов на самоопределение, которое закреплено в ст. 1 Устава ООН и декларации Генеральной ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года», — говорится в заявлении дипмиссии.

4 октября Совет Федерации одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Также Совет Федерации проголосовал за ратификацию договоров о вхождении четырёх новых регионов в состав России.

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