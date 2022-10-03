Посол России довёл до МИД Чехии российскую позицию по референдумам

Посол России в Чехии Александр Змеевский довёл до чешского МИД позицию Москвы по поводу референдумов в республиках Донбасса и Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

В посольстве отметили, что Прага обвинила Россию в «незаконной аннексии и непризнании волеизъявления жителей данных регионов».

«В ответ Змеевским была доведена российская позиция, изложенная в выступлении президента России Владимира Путина на церемонии в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года, текст которого был направлен нотой посольства в МИД Чехии 1 октября 2022 года», — приводит ТАСС заявление российского посольства.

Ранее стало известно, что Змеевский вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.

30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Позднее Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении этих субъектов в состав России.