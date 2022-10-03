В МИД Чехии вызвали посла России из-за референдумов в Донбассе

Посол России Александр Змеевский вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

По его словам, проведённые референдумы являются «нарушением международного права».

Липавский добавил, что сообщил российской стороне о позиции Чехии по теме вхождения новых субъектов в состав России.

Ранее Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России, чтобы выразить осуждение в связи с референдумами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.