В МИД Чехии вызвали посла России из-за референдумов в Донбассе
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По его словам, проведённые референдумы являются «нарушением международного права».
Липавский добавил, что сообщил российской стороне о позиции Чехии по теме вхождения новых субъектов в состав России.
Ранее Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России, чтобы выразить осуждение в связи с референдумами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.