МИД Финляндии вызвал посла России, чтобы выразить осуждение в связи с референдумами
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Финское внешнеполитическое ведомство сообщило об этом в своём Twitter.
Ранее Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.