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SZ: главы 23 муниципалитетов в Германии обратились за финансовой помощью из-за беженцев

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Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев.
SZ: главы 23 муниципалитетов в Германии обратились за финансовой помощью из-за беженцев
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Berry

Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров.

В документе, направленном в МВД Германии в сентябре, говорится, что местные администрации исчерпали все возможности помощи беженцам и находятся в «крайне опасном положении».

«Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты», — заявили главы местных администраций в Баден-Вюртемберге.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.

При этом французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.

Как сообщало издание MDR, украинские беженцы постоянно оскорбляют сотрудников немецких благотворительных организаций.

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