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MRD: украинские беженцы оскорбляют сотрудников благотворительных организаций Германии

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Украинские беженцы постоянно оскорбляют сотрудников немецких благотворительных организаций, сообщает издание MDR со ссылкой на слова сотрудницы одной из организаций.

«Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было», — рассказала собеседница издания.

По её словам, украинские беженцы часто приходят со списками продуктов и требуют предоставить им красную и чёрную икру, сыры и креветки.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.

При этом французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.

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