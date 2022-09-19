MRD: украинские беженцы оскорбляют сотрудников благотворительных организаций Германии

Украинские беженцы постоянно оскорбляют сотрудников немецких благотворительных организаций, сообщает издание MDR со ссылкой на слова сотрудницы одной из организаций.

«Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было», — рассказала собеседница издания.

По её словам, украинские беженцы часто приходят со списками продуктов и требуют предоставить им красную и чёрную икру, сыры и креветки.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 5 млн беженцев уже вернулись на Украину из ЕС.

При этом французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.