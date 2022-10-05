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Нота Польши с требованиями репараций поступила в Германию

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Нота Польши с требованиями репараций поступила в Германию, она будет изучена в ближайшее время, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Нота Польши с требованиями репараций поступила в Германию
  • Gettyimages.ru

«Да, нота была получена в министерстве внутренних дел. И мы изучим её. Наша содержательная позиция по репарациям известна — министр иностранных дел вчера в Варшаве её выразила. В какой форме последует ответ, будет решено в результате изучения», — цитирует Бургера РИА Новости.

Ранее сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

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