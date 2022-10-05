Aydınlık: Турция и Россия обсуждают возможность использования платёжной системы Troy

Турция и Россия обсуждают возможность использования турецкой платёжной системы Troy вместо МИР, сообщает газета Aydınlık со ссылкой на источники.

«С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платёжную систему Troy или если они открывают счёт в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране», — говорится в материале.

Отмечается, что система и транзакции находятся под прямым контролем турецкой стороны.

Также сообщается, что для граждан России нет ограничений для использования других способов оплаты в Турции.

Ранее турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

В Ростуризме сообщили, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.