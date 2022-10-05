Aydınlık: Турция и Россия обсуждают возможность использования платёжной системы Troy
«С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платёжную систему Troy или если они открывают счёт в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране», — говорится в материале.
Отмечается, что система и транзакции находятся под прямым контролем турецкой стороны.
Также сообщается, что для граждан России нет ограничений для использования других способов оплаты в Турции.
Ранее турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.
В Ростуризме сообщили, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.