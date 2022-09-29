военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Sabah: в Турции разрабатывают альтернативу российской платёжной системе МИР

Короткая ссылка
Туристические организации Турции разрабатывают альтернативу российской платёжной системе МИР.
Sabah: в Турции разрабатывают альтернативу российской платёжной системе МИР
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

«Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за «билет», как за карту», — говорится в материале.

Подобную карту туристы смогут использовать в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях, поясняется в статье.

Ранее турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

В Ростуризме сообщили, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить