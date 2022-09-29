Sabah: в Турции разрабатывают альтернативу российской платёжной системе МИР

Туристические организации Турции разрабатывают альтернативу российской платёжной системе МИР.

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

«Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за «билет», как за карту», — говорится в материале.

Подобную карту туристы смогут использовать в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях, поясняется в статье.

Ранее турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

В Ростуризме сообщили, что возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.