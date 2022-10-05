военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Euractiv: Греция и Кипр согласились ввести потолок цен на российскую нефть

Короткая ссылка
Власти Греции и Кипра согласились с предложением о введении потолка цен на российскую нефть, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

Согласно данным портала, противодействие некоторых стран с развитым судоходством является единственным препятствием для согласования нового пакета антироссийских санкций ЕС.

По сведениям источников, Греция и Кипр согласились с предложением ввести потолок цен на нефть из России.

Ранее посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что новый пакет антироссийских санкций включает ограничение цен на российскую нефть

Между тем Politico писала, что из-за позиции Венгрии, Кипра, Греции и Мальты по вопросу потолка цен на нефть из России введение новых санкций Евросоюза может затянуться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить