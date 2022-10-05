Euractiv: Греция и Кипр согласились ввести потолок цен на российскую нефть

Власти Греции и Кипра согласились с предложением о введении потолка цен на российскую нефть, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

Согласно данным портала, противодействие некоторых стран с развитым судоходством является единственным препятствием для согласования нового пакета антироссийских санкций ЕС.

По сведениям источников, Греция и Кипр согласились с предложением ввести потолок цен на нефть из России.

Ранее посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что новый пакет антироссийских санкций включает ограничение цен на российскую нефть.

Между тем Politico писала, что из-за позиции Венгрии, Кипра, Греции и Мальты по вопросу потолка цен на нефть из России введение новых санкций Евросоюза может затянуться.