Минфин США добивается трёхэтапного ограничения цен на российское топливо

Минфин США добивается трёхэтапного ограничения цен на топливо из России, пишет Reuters.

По словам помощника министра финансов США по экономической политике Бена Харриса, новые санкции G7 в отношении России затронут нефть и нефтепродукты в три этапа.

Он добавил, что санкции в отношении сырой нефти должны вступить в силу 5 декабря. Позже примут меры против дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Ранее посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что новый пакет антироссийских санкций включает ограничение цен на российскую нефть.

Между тем Politico писала, что из-за позиции Венгрии, Кипра, Греции и Мальты по вопросу потолка цен на нефть из России введение новых санкций Евросоюза может затянуться.