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Минфин США добивается трёхэтапного ограничения цен на российское топливо

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Минфин США добивается трёхэтапного ограничения цен на топливо из России, пишет Reuters.
Минфин США добивается трёхэтапного ограничения цен на российское топливо
  • Gettyimages.ru

По словам помощника министра финансов США по экономической политике Бена Харриса, новые санкции G7 в отношении России затронут нефть и нефтепродукты в три этапа.

Он добавил, что санкции в отношении сырой нефти должны вступить в силу 5 декабря. Позже примут меры против дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Ранее посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что новый пакет антироссийских санкций включает ограничение цен на российскую нефть

Между тем Politico писала, что из-за позиции Венгрии, Кипра, Греции и Мальты по вопросу потолка цен на нефть из России введение новых санкций Евросоюза может затянуться.

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