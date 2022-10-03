военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Politico: Венгрия, Греция, Кипр и Мальта тормозят введение нового пакета санкций ЕС

Короткая ссылка
Из-за позиции Венгрии, Кипра, Греции и Мальты по вопросу потолка цен на нефть из России введение новых санкций Евросоюза может затянуться.
Politico: Венгрия, Греция, Кипр и Мальта тормозят введение нового пакета санкций ЕС
  • AFP

Об пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в Европу.

Ранее помощник главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг заявила, что Соединённые Штаты будут наказывать методом санкций тех юридических лиц из стран G7, которые не станут следовать договорённости о предельной стоимости нефти из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить