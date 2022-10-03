Politico: Венгрия, Греция, Кипр и Мальта тормозят введение нового пакета санкций ЕС

Из-за позиции Венгрии, Кипра, Греции и Мальты по вопросу потолка цен на нефть из России введение новых санкций Евросоюза может затянуться.

Об пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в Европу.

Ранее помощник главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг заявила, что Соединённые Штаты будут наказывать методом санкций тех юридических лиц из стран G7, которые не станут следовать договорённости о предельной стоимости нефти из России.