Politico: Венгрия, Греция, Кипр и Мальта тормозят введение нового пакета санкций ЕС
- AFP
Об пишет Politico со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в Европу.
Ранее помощник главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг заявила, что Соединённые Штаты будут наказывать методом санкций тех юридических лиц из стран G7, которые не станут следовать договорённости о предельной стоимости нефти из России.