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Минфин США пригрозил санкциями юрлицам из стран G7, избегающим потолка цен на нефть из России

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Соединённые Штаты будут наказывать методом санкций тех юридических лиц из стран G7, которые не станут следовать договорённости о предельной стоимости нефти из России, заявила помощник главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг.
Минфин США пригрозил санкциями юрлицам из стран G7, избегающим потолка цен на нефть из России
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

На слушаниях в комитете сената ей задали вопрос, будут ли юрлица из стран — участников договорённости подвергнуты санкциям за несоблюдение решения о лимите цен на российскую нефть.

«Да, это верно... Есть возможность преследования тех, кто уклоняется, если они нарушают эти меры и в какой-то мере имеют юридическую связь с нами», — ответила чиновница, её слова приводит РИА Новости.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Вместе с этим российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые установят на них потолок цен.

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