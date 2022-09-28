Минфин США пригрозил санкциями юрлицам из стран G7, избегающим потолка цен на нефть из России
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На слушаниях в комитете сената ей задали вопрос, будут ли юрлица из стран — участников договорённости подвергнуты санкциям за несоблюдение решения о лимите цен на российскую нефть.
«Да, это верно... Есть возможность преследования тех, кто уклоняется, если они нарушают эти меры и в какой-то мере имеют юридическую связь с нами», — ответила чиновница, её слова приводит РИА Новости.
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.
Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.
Вместе с этим российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые установят на них потолок цен.