Минфин США пригрозил санкциями юрлицам из стран G7, избегающим потолка цен на нефть из России

Соединённые Штаты будут наказывать методом санкций тех юридических лиц из стран G7, которые не станут следовать договорённости о предельной стоимости нефти из России, заявила помощник главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг.

На слушаниях в комитете сената ей задали вопрос, будут ли юрлица из стран — участников договорённости подвергнуты санкциям за несоблюдение решения о лимите цен на российскую нефть.

«Да, это верно... Есть возможность преследования тех, кто уклоняется, если они нарушают эти меры и в какой-то мере имеют юридическую связь с нами», — ответила чиновница, её слова приводит РИА Новости.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Вместе с этим российский министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые установят на них потолок цен.