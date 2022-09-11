Шульгинов: Россия не будет продавать нефть и газ в убыток своей экономике

Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые установят на них потолок цен. Об этом заявил российский министр энергетики Николай Шульгинов.

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости», — заявил Шульгинов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он назвал инициативу ограничить цены на российские энергоресурсы «сговором» западных стран против России.

Министр выразил уверенность, что введение ограничений на цену российских нефти и газа нанесёт ущерб западным экономикам.

«Они уже не отдают отчёт себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее», — заключил Шульгинов.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.