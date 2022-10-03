Посол Польши в ЕС: новый пакет антироссийских санкций включает ограничение цен на нефть

Посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что новый пакет антироссийских санкций включает ограничение цен на российскую нефть.

«Речь идёт о предложении G7 — установке максимальной цены российской нефти, которая была бы исключена из санкционных положений в морском транспорте», — цитирует его ТАСС.

Он заявил о желании ввести такой механизм, который приведёт к фактическому снижению поступлений в бюджет России от экспорта нефти в третьи страны.

Также Садось утверждает, что в настоящее время стороны близки к соглашению и стремятся договориться по этому вопросу как можно скорее.

Ранее Politico писала, что из-за позиции Венгрии, Кипра, Греции и Мальты по вопросу потолка цен на нефть из России введение новых санкций Евросоюза может затянуться.