В НАТО заявили, что спецоперация не повлияла на дружбу России и Китая

Спецоперация на Украине не ослабила дружеских отношений между Москвой и Пекином, заявил зампомощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

«На уровне ниже уровня лидеров стран они продолжают укреплять отношения посредством очень практичных соглашений, которые усиливают их сотрудничество. Мне кажется, что у них есть долгосрочные стратегические интересы, которые фактически связаны с желанием убрать США из Европы и из Азии», — приводит его слова Newsweek.

При этом Аппатурай отметил, что значительного сдвига в стратегической расстановке сил или на политическом уровне не наблюдается. Однако Пекин поддерживает линию Москвы в отношении НАТО.

Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, в США встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.

Владимир Путин отмечал, что товарооборот между Россией и КНР вскоре может достичь $200 млрд, а стратегическое партнёрство двух стран развивается очень успешно.

В частности, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.