военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В НАТО заявили, что спецоперация не повлияла на дружбу России и Китая

Короткая ссылка
Спецоперация на Украине не ослабила дружеских отношений между Москвой и Пекином, заявил зампомощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай.
В НАТО заявили, что спецоперация не повлияла на дружбу России и Китая
  • Gettyimages.ru

«На уровне ниже уровня лидеров стран они продолжают укреплять отношения посредством очень практичных соглашений, которые усиливают их сотрудничество. Мне кажется, что у них есть долгосрочные стратегические интересы, которые фактически связаны с желанием убрать США из Европы и из Азии», — приводит его слова Newsweek.

При этом Аппатурай отметил, что значительного сдвига в стратегической расстановке сил или на политическом уровне не наблюдается. Однако Пекин поддерживает линию Москвы в отношении НАТО.

Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, в США встревожены углублением связей между Россией и Китаем, особенно когда проводится российская спецоперация на Украине.

Владимир Путин отмечал, что товарооборот между Россией и КНР вскоре может достичь $200 млрд, а стратегическое партнёрство двух стран развивается очень успешно.

В частности, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить