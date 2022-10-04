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В МИД России призвали не раздувать искусственные ядерные риски

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Нельзя недооценивать ядерные риски, но и раздувать их искусственно не следует, говорится в заявлении директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.
В МИД России призвали не раздувать искусственные ядерные риски
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Как неоднократно отмечало руководство Российской Федерации, в современных турбулентных условиях ядерные риски весьма существенны, их нельзя недооценивать. Однако и искусственно раздувать их не следует», — зачитал текст заявления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Ермакова Константин Воронцов.

Он также сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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