В МИД России призвали не раздувать искусственные ядерные риски
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Как неоднократно отмечало руководство Российской Федерации, в современных турбулентных условиях ядерные риски весьма существенны, их нельзя недооценивать. Однако и искусственно раздувать их не следует», — зачитал текст заявления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Ермакова Константин Воронцов.
Он также сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.