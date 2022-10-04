Столтенберг осудил ракетные пуски со стороны КНДР

Генсек НАТО выступил с осуждением ракетных пусков со стороны Северной Кореи.

«Я решительно осуждаю опасные и дестабилизирующие ракетные испытания Северной Кореи, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН», — написал он в своём Twitter.

Генсек альянса отметил, что КНДР следует отказаться от своих ядерных программ и «заняться дипломатией».

Ранее стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.

Запущенная КНДР ракета пролетела 4,6 тыс. км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

США назвали запуск безрассудным и дестабилизирующим решением.