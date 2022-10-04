военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Столтенберг осудил ракетные пуски со стороны КНДР

Короткая ссылка
Генсек НАТО выступил с осуждением ракетных пусков со стороны Северной Кореи.
Столтенберг осудил ракетные пуски со стороны КНДР
  • AP

«Я решительно осуждаю опасные и дестабилизирующие ракетные испытания Северной Кореи, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН», — написал он в своём Twitter.

Генсек альянса отметил, что КНДР следует отказаться от своих ядерных программ и «заняться дипломатией».

Ранее стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.

Запущенная КНДР ракета пролетела 4,6 тыс. км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

США назвали запуск безрассудным и дестабилизирующим решением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить