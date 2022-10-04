Кабмин Японии: ракета КНДР пролетела 4,6 тысяч км

Запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 4,6 тыс. км. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Ракета КНДР пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори. Она преодолела около 4,6 тыс. км», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, максимальная высота полёта составила порядка 1 тыс. км.

Мацуно сообщил, что ракетные технологии Северной Кореи продолжают совершенствоваться.

Ранее стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.

Запущенная КНДР ракета перелетела через территорию Японии и упала за пределами исключительной экономической зоны.