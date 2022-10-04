США назвали запуск ракеты КНДР безрассудным и дестабилизирующим решением
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Соединённые Штаты решительно осуждают опасное и безрассудное решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) запустить баллистическую ракету большой дальности над Японией», — говорится в сообщении.
В Вашингтоне отметили, что это дестабилизирующее действие демонстрирует пренебрежение КНДР резолюциями Совета Безопасности ООН и международными нормами безопасности.
Ранее стало известно, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты.
Запущенная КНДР ракета пролетела 4,6 тыс. км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.