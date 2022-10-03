Медведев заявил, что западные страны пожалеют о разрыве связей с Россией в научной сфере

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что бывшие российские партнёры из стран Запада пожалеют о разрыве связей с Россией в научной сфере.

Об этом он заявил на заседании президиума Совета по науке и образованию.

«К сожалению, не по нашей вине блокирован ряд вполне позитивных процессов, которые мы успешно поддерживали и развивали в области научно-технического сотрудничества, в образовательной сфере», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев назвал попытки западных стран изолировать Россию, а также заморозить ряд перспективных начинаний в данной сфере «глупыми».

«Собственно, и ладно, мы и без них проживём, а вот они у нас все свои позиции потеряют и потом будут об этом горько жалеть», — заключил он.

Ранее сообщалось, что США запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября.

Академик Геннадий Красников, председатель научного совета РАН «Квантовые технологии», генеральный директор АО «НИИМЭ», выразил уверенность, что санкции США существенно не повлияют на развитие квантовых вычислений.