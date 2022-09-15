Академик Красников: санкции США существенно не повлияют на развитие квантовых вычислений

Академик Геннадий Красников, председатель научного совета РАН «Квантовые технологии», генеральный директор АО «НИИМЭ», прокомментировал планы США по введению ограничений в сфере квантовых вычислений.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На реализацию дорожных карт по развитию квантовых вычислений они не окажут существенного влияния», — заявил Красников.

По его словам, в правительстве этот вопрос заранее проработан, все поставленные до 2024 года задачи будут выполнены.

Как добавил Красников, санкции не стали неожиданностью.

«Они идут в русле уже объявленных ранее ограничений по другим высокотехнологичным отраслям, в том числе по микро- и наноэлектронике», — заключил он.

Ранее сообщалось, что США запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября.