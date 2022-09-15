Академик Красников: санкции США существенно не повлияют на развитие квантовых вычислений
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«На реализацию дорожных карт по развитию квантовых вычислений они не окажут существенного влияния», — заявил Красников.
По его словам, в правительстве этот вопрос заранее проработан, все поставленные до 2024 года задачи будут выполнены.
Как добавил Красников, санкции не стали неожиданностью.
«Они идут в русле уже объявленных ранее ограничений по другим высокотехнологичным отраслям, в том числе по микро- и наноэлектронике», — заключил он.
Ранее сообщалось, что США запретят экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября.