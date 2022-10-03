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GT: Байден напомнил об обещании Вашингтона не расширять НАТО на восток

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Президент США Джо Байден в своём заявлении о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО случайно напомнил об обещании Вашингтона не расширять альянс на восток.

Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Речь идёт о словах госсекретаря США Джеймса Бейкера, который пообещал лидеру СССР Михаилу Горбачёву, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток».

«Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова «каждый дюйм», которые лишь напомнили людям о невыполненном обещании», — отметили журналисты.

Авторы материала также выделили отношение Вашингтона к Киеву — по их словам, в США не рассматривают Украину как потенциального союзника по НАТО.

«Ценность Украины как пешки еще не полностью использована США. Пока они пытаются истощить Россию, у них не возникнет желания положить конец кризису или прекратить использовать Киев в своих интересах», — говорится в статье.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Сразу после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

В Белом доме также сообщили, что сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в Североатлантический альянс.

Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Джо Байдена.

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