В британском парламенте инициировали проведение вотума недоверия Трасс

Член парламента Великобритании заявил о планах обратиться к председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс.

Ранее глава британского Минфина Квази Квартенг представил «план поддержки» экономики Соединённого Королевства, подразумевающий снижение налогов. Это спровоцировало рост доходности пятилетних гособлигаций Великобритании до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что понизило спрос на долговые бумаги Британии.

На фоне этого плана правительство Трасс подверглось резкой критике.

«Член парламента, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что он так обеспокоен подходом Трасс, что будет писать письмо... Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия ей в качестве лидера партии», — говорится в публикации Bloomberg.

Согласно действующим партийным правилам, у премьера есть годовой «иммунитет» от вотума недоверия. Однако парламентарий выразил надежду на изменение правил в случае, если достаточное количество депутатов направят аналогичные обращения.

26 сентября курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума.

После этого газета The Telegraph сообщила, что в некоторых банках Великобритании перестали предоставлять ряд ипотечных кредитов.

По данным «Коммерсанта», в Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс, план которой по выводу королевства из кризиса не только обрушил курс фунта стерлингов, но и вызвал дискуссии о возможной отставке главы правительства.