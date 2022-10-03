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Bloomberg: в ЕС предложили сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов

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В ЕС предложили исключить из списка антироссийских санкций услуги лоцманов, чтобы они могли проводить корабли с энергоносителями через проливы, заявил источник Bloomberg.

«ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре», — приводит сообщение РИА Новости.

Благодаря исключению из рестрикций судовладельцы смогут нанимать лоцманов, чтобы они проводили корабли через проливы Дании, которые используются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

Ранее страны ЕС достигли первоначальной договорённости по новому пакету антироссийских санкций.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС планирует ввести ограничения на новые контракты с компаниями «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть» в рамках нового пакета санкций.

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