Bloomberg: в ЕС предложили сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов

В ЕС предложили исключить из списка антироссийских санкций услуги лоцманов, чтобы они могли проводить корабли с энергоносителями через проливы, заявил источник Bloomberg.

«ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре», — приводит сообщение РИА Новости.

Благодаря исключению из рестрикций судовладельцы смогут нанимать лоцманов, чтобы они проводили корабли через проливы Дании, которые используются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

Ранее страны ЕС достигли первоначальной договорённости по новому пакету антироссийских санкций.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС планирует ввести ограничения на новые контракты с компаниями «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть» в рамках нового пакета санкций.