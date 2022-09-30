Reuters: страны ЕС достигли первоначальной договорённости по пакету санкций против России

Страны ЕС достигли первоначальной договорённости по новому пакету антироссийских санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательное решение ожидается на следующей неделе.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС планирует ввести ограничения на новые контракты с компаниями «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть» в рамках нового пакета санкций.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что власти внимательно изучат меры, предлагаемые в восьмом пакете санкций ЕС в отношении России, но ограничения в области энергетики точно не поддержат.