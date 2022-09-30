Reuters: страны ЕС достигли первоначальной договорённости по пакету санкций против России
- РИА Новости
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что окончательное решение ожидается на следующей неделе.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС планирует ввести ограничения на новые контракты с компаниями «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть» в рамках нового пакета санкций.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что власти внимательно изучат меры, предлагаемые в восьмом пакете санкций ЕС в отношении России, но ограничения в области энергетики точно не поддержат.