EUobserver: ЕС намерен ввести ограничения на контракты с российскими нефтяными компаниями

ЕС планирует ввести ограничения на новые контракты с компаниями «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть» в рамках нового пакета санкций.

Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС

«Планируется ограничить новые контракты с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть», — говорится в сообщении.

В материале также сказано, что в санкционные списки могут попасть имена 29 лиц, большинство из которых «малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов» по присоединению к России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит законодательную основу для ограничения цен на российскую нефть.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае снятия санкций с России европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии.

Как заявил российский президент Владимир Путин, решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители ни к чему хорошему для его инициаторов не приведёт.

Он подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен Запада.