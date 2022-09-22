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Орбан: экономика Европы могла бы восстановиться без санкций

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В случае снятия санкций с России европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии», — приводит слова Орбана газета Magyar Nemzet.

По его словам, санкции являются причиной текущих экономических проблем и кризиса в энергетике.

Он отметил, что санкции причиняют Европе больше вреда, чем России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны оказали России услугу введёнными санкциями, подтолкнув её к развитию своего собственного интеллектуального продукта.

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