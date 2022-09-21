военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин: Запад оказал услугу санкциями, заставив Россию развивать свой интеллектуальный продукт

Короткая ссылка
Западные страны оказали России услугу введёнными санкциями, подтолкнув её к развитию своего собственного интеллектуального продукта, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.
Путин: Запад оказал услугу санкциями, заставив Россию развивать свой интеллектуальный продукт
  • РИА Новости

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — сказал он.

Путин также призвал не допускать сбоев при развитии собственного продукта.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости создания российских двигателей для отечественной авиаотрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить