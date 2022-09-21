Путин: Запад оказал услугу санкциями, заставив Россию развивать свой интеллектуальный продукт

Западные страны оказали России услугу введёнными санкциями, подтолкнув её к развитию своего собственного интеллектуального продукта, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — сказал он.

Путин также призвал не допускать сбоев при развитии собственного продукта.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости создания российских двигателей для отечественной авиаотрасли.