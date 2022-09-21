Путин: Запад оказал услугу санкциями, заставив Россию развивать свой интеллектуальный продукт
- РИА Новости
«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — сказал он.
Путин также призвал не допускать сбоев при развитии собственного продукта.
Кроме того, российский лидер заявил о необходимости создания российских двигателей для отечественной авиаотрасли.