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ЕК готовит законодательную основу для ограничения цен на российскую нефть

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Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
ЕК готовит законодательную основу для ограничения цен на российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Lost Horizon Images

«Сегодня в этом пакете мы определяем законодательную базу для установления потолка цен на нефть», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен.

По её словам, данное решение позволит сократить российские доходы и стабилизировать международный энергетический рынок.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза, скорее всего, отложат принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть из-за появившихся разногласий между странами.

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