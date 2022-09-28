ЕК готовит законодательную основу для ограничения цен на российскую нефть

Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня в этом пакете мы определяем законодательную базу для установления потолка цен на нефть», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен.

По её словам, данное решение позволит сократить российские доходы и стабилизировать международный энергетический рынок.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза, скорее всего, отложат принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть из-за появившихся разногласий между странами.