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В Венгрии заявили, что не поддержат восьмой пакет санкций при наличии пункта об энергетике

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Венгрия внимательно изучит меры, предлагаемые в восьмом пакете санкций ЕС в отношении России, но ограничения в области энергетики точно не поддержит. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
В Венгрии заявили, что не поддержат восьмой пакет санкций при наличии пункта об энергетике
  • РИА Новости

«Мы ожидаем появления точного проекта санкционного пакета, внимательно изучим его, тогда можно будет разговаривать, но санкции в области энергетики Венгрия поддержать не может», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, это «оружие» дало обратный эффект.

Он также заявил, что Евросоюзу необходимо откровенно поговорить с США на тему влияния антироссийских санкций на экономику объединения.

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