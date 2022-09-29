В Венгрии заявили, что не поддержат восьмой пакет санкций при наличии пункта об энергетике

Венгрия внимательно изучит меры, предлагаемые в восьмом пакете санкций ЕС в отношении России, но ограничения в области энергетики точно не поддержит. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Мы ожидаем появления точного проекта санкционного пакета, внимательно изучим его, тогда можно будет разговаривать, но санкции в области энергетики Венгрия поддержать не может», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, это «оружие» дало обратный эффект.

Он также заявил, что Евросоюзу необходимо откровенно поговорить с США на тему влияния антироссийских санкций на экономику объединения.