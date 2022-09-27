Орбан заявил, что ЕС необходимо откровенно поговорить с США о санкциях против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо откровенно поговорить с США на тему влияния антироссийских санкций на экономику объединения.

По его словам, многие предприятия в Европе не могут справиться с ростом цен на энергию из-за санкций.



«Мы ждём ответа, вся Европа ждёт ответа из Брюсселя на вопрос, до каких пор мы будем это делать (вводить санкции против России. — RT)», — приводит РИА Новости заявление Орбана.

Венгерский премьер заявил, что продолжение политики ограничений затронет всю Европу.

«Пришло время откровенно поговорить об этом с нашими американскими друзьями. Пока не стало слишком поздно», — подчеркнул Орбан.

Ранее венгерский премьер сообщил, что Будапешт запустил национальные консультации, чтобы узнать мнения граждан о санкциях Евросоюза против России.