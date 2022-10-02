TAC: требования Зеленского по поводу вступления в НАТО могут привести к ядерной войне

Обозреватель издания The American Conservative заявил, что если Запад уступит требованиям украинского президента Владимира Зеленского по вопросу НАТО, то грядущая зима может стать ядерной.

«На первый взгляд, это предложение является настолько смехотворным, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха», — говорится в материале.

По словам автора статьи, заявления Зеленского говорят о его пренебрежении к последствиям.

Он добавил, что такие шаги делают мир ближе к ядерной войне.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Сразу после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.