TAC: требования Зеленского по поводу вступления в НАТО могут привести к ядерной войне
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«На первый взгляд, это предложение является настолько смехотворным, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха», — говорится в материале.
По словам автора статьи, заявления Зеленского говорят о его пренебрежении к последствиям.
Он добавил, что такие шаги делают мир ближе к ядерной войне.
30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Сразу после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.