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TAC: требования Зеленского по поводу вступления в НАТО могут привести к ядерной войне

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Обозреватель издания The American Conservative заявил, что если Запад уступит требованиям украинского президента Владимира Зеленского по вопросу НАТО, то грядущая зима может стать ядерной.
TAC: требования Зеленского по поводу вступления в НАТО могут привести к ядерной войне
  • Gettyimages.ru

«На первый взгляд, это предложение является настолько смехотворным, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха», — говорится в материале.

По словам автора статьи, заявления Зеленского говорят о его пренебрежении к последствиям.

Он добавил, что такие шаги делают мир ближе к ядерной войне.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Сразу после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

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